Endine esireket: Federer on sama igav kui Šveitsi pank

"Federer on igav," lausus Kafelnikov. "Tema ümber pole põnevaid lugusid, täpselt sama nagu Šveitsi pank."

"Ka Nadal on igav ja Djokovic minu jaoks samuti igav. Mis puudutab Maria Šarapovat, siis ta on inimene, kellel on USA pass juba pikki aastaid. Kõik teavad, et ta pole enam venelane. Ta elab Ameerikas ja Ameerika viisil. Mul on temast täiesti kõrini," jätkas Kafelnikov.

1996. aastal French Openi, 1999. aastal Australian Openi ja 2000. aastal Sydney olümpiakulla võitnud Kafelnikov hoidis esireketi tiitlit enda käes 1999. aasta kevadel.