Ehmatusega pääsenud Federer kohtub Miami Openi finaalis Nadaliga

Tänavuse Miami Openi tenniseturniiri meesüksikmängu võitja selgitavad Šveitsi vanameister Roger Federer ja hispaanlane Rafael Nadal.

35-aastane Federer pidi poolfinaalis kõvasti vaeva nägema, sest Nick Kyrgiosega matšis lõppesid kõik setid kiire lõppmänguga. Federeri viis finaali raske võit numbritega 7:6 (9), 6:7 (9), 7:6 (5).

"Sellisel viisil võita on tõeliselt magus. See oleks võinud vabalt ka minu kaotusega lõppeda," sõnas pingelise matši järel Federer, kes on varem Miami turniiri võitnud aastatel 2005 ja 2006.

30-aastane Nadal sai eile märksa kergema tööpäeva, kui alistas poolfinaalis turniiri üllataja, asetamata itaallase Fabio Fognini 6:1, 7:5.

Federer ja Nadal on tänavu juba kahel korral kohtunud ning mõlemad võidud on kuulunud šveitslasele - Austraalia lahtiste finaalis olid Federeri võidunumbrid 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3, Indian Wellsis kohtuti juba kaheksandikfinaalis ja siis võitis šveitslane 6:2, 6:3. Kogu karjääri omavahelised mängud on aga Nadali kasuks 23:13.

Naiste üksikmängu võitja selgitavad Miami Openil Caroline Wozniacki ja Johanna Konta.