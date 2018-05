Eestlannade kange konkurent ja Kontaveidi tänane vastane Wozniacki jõudis sel aastal lõpuks oma suure unistuseni

Wozniacki ja Kontaveidi senised omavahelised kohtumised:

Wozniacki – Kontaveit 3:6, 7:6 (7:3), 6:2 Wimbledoni kolmas ring 2017

Kontaveit – Wozniacki 6:7 (5:7), 6:3, 7:5 Nottinghami turniiri kaheksandikfinaal 2016

Palju rohkem on Wozniackil heidelda tulnud aga Kaia Kanepiga. Nemad on omavahel mänginud kokku seitsmel korral. Neist viiel juhul on võitjana väljunud Taani esireket ning kahel juhul Kanepi. Samas tasub meenutada, et 2011. aastal Tokyo turniiri kaheksandikfinaalis kohtudes oli Wozniacki maailma esireket ning tegemist oli esimese korraga, kui eestlanna suutis maailma esinumbri üle mängida. Mullu jõudis sama saavutuseni Anett Kontaveit, kui ta alistas just Rooma turniiril Angelique Kerberi.

Wozniacki ja Kanepi senised omavahelised kohtumised:

Wozniacki – Kanepi 4:6, 6:1, 6:3 Miami turniiri teine ring 2015

Wozniacki – Kanepi 6:1, 6:0 Souli turniiri finaal 2012

Kanepi – Wozniacki 6:1, 6:7 (3:7), 6:3 Prantsusmaa lahtiste kolmas ring 2012

Wozniacki – Kanepi 6:3, 7:6 (7:3) Pekingi turniiri kaheksandikfinaal 2011

Kanepi – Wozniacki 7:5, 1:6, 6:4 Tokyo turniiri kaheksandikfinaal 2011

Wozniacki – Kanepi 6:3, 3:6, 6:3 Indian Welssi turniiri teine ring 2009

Wozniacki – Kanepi 6:2, 3:6, 6:1 Tokyo turniiri finaal 2008

Kui Wozniacki ja Kontaveidi mõlemad kohtumised on seni toimunud muruväljakul, siis Kanepi ja Wozniacki on seitsmest mängust kuus pidanud kõva kattega areenil. Ainus eestlanna ja Wozniacki liivaväljakul toimunud matš on seni olnud 2012. aasta Prantsusmaa lahtistel, kus võidu teenis Kanepi. Rooma turniiril mängitakse samuti liivaväljakul.

Tänavune aasta on Wozniackile olnud aga suurepärane. Aastate jooksul raevukalt suure slämmi tiitleid jahtinud Taani esireket jõudis jaanuaris Austraalia lahtistel lõpuks sihile.

Wozniacki jaoks oli tänavune Australian Open karjääri kolmandaks suure slämmi turniiri finaaliks. Kui 2009. aasta US Openi esikohamängus kaotas ta Kim Clijstersile ja 2014. aasta US Openil Serena Williamsile, siis Austraalias mängis ta üle Simona Halepi.

