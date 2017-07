Eestis elav Soome tennisist kaotas Wimbledonis poolfinaalis

All Over Press Finland/Vida Press

Kalamajas resideeruv soomlane Henri Kontinen langes Wimbledoni tenniseturniiril meespaarismängus poolfinaalis.

Turniiril esimese asetatuse saanud Kontinen ja tema partner austraallane John Peers kaotasid 3:6, 7:6(4), 2:6, 6:4, 7:9 Lukasz Kubot-Marcelo Melo duole. Matš kestis kolm tundi ja 36 minutit.

Küll aga on soomlasel võimalus võita segapaarismängu turniir, kus tema paariliseks on britt Heather Watson. Nende vastaseks on täna Rohan Bopanna ja Gabriela Dabrowskiga.