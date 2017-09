Dopingupatune Šarapova: mu kriitikutel ei peaks olema arvamust

Tennisest dopingutarvitamise tõttu 15 kuud eemal olnud Maria Šarapova andis BBC-le intervjuu, kus ta andis vastulöögi oma kriitikutele, sest tema arvates ei tea nad fakte.

Venelannat on maha teinud paljud konkurendid. Kõige häälekamalt andis oma pahameelest mõista Eugenie Bouchard, kes ütles Šarapova kohta:"Ta on pettur ja minu meelest ei tohiks ta enam spordiga kunagi tegeleda."

Dopingupatune tennisist aga ütles, et need kommentaarid ei põhine faktidel ja seetõttu tema nendele tähelepanu ei pööra. "Ma arvan, et see pole nende asi üldse omada arvamust. Ma arvan, et need on sellised ütlused, mis lähevad uudistes pealkirjadeks. Kuid see on siiski minu karjäär ja ma seisin silmitsi selle probleemiga, ning tunnistasin, et tegin vea. Aga ma kandsin ära enda karistuse," õigustas Šarapova ennast.