Dopingupatune Maria Šarapova võitis tagasituleku järel esimese turniiri

Šarapova oli võidukas Tianjin Openil, kus ta alistas finaalis 7:5, 7:6 (10:8) valgevenelanna Irina Sabalenka (WTA 102.). Šarapoval kulus vastase alistamiseks 2 tundi ja 7 minutit.

Võit tuli Šarapova jaoks raskelt, kuna avasetis võitles ta end välja 1:3 ning teises 1:5 kaotusseisust. Uue nädala maailma edetabelis peaks Šarapova kerkima üle 30 koha.

Viimati suutis Šarapova WTA tasemel võidutseda 2015. aasta maikuuss, kui ta alistas Italian Openi finaalis Carla Suarez Navarro.

BREAKING: Maria Sharapova has won her first title since a drugs ban.

She's won the Tianjin Open: https://t.co/9YIdjOAraI pic.twitter.com/htYcKlsnYX