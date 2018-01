Dopingukontrollis põrunud Brasiilia tennisist jääb Australian Openilt eemale

Kahe nädala pärast algavast Australian Openi suure slämmi turniirist peab suu puhtaks pühkuma Brasiilia tennisist Thomaz Bellucci (ATP 112.), kes sai antidopingureeglite rikkumise eest viiekuulise võistluskeelu.

Rahvusvaheline tenniseliit (ITF) määras 29-aastasele tennisistile tagasiulatuvalt viiekuulise keelu algusega 1. september, kuna mees jäi vahele keelatud diureetikumi hüdroklorotiasiidiga.

ITF teatas pressile, et aktsepteeris Bellucci selgitust sellele, kuidas keelatud aine tema organismi sattus, nimetades seda "hooletuseks".

Tagasiulatuv keeld tähendab, et Bellucci võib võistluskarusselli naasta juba 1. veebruaris, kuid Australian Openi kvalifikatsiooni teda veel ei lasta.

Endine maailma 21. reket ja nelja ATP turniiri võitja ütles, et pole teadlikult kedagi petta üritanud. "Olen tõestanud, et see polnud minu süü," sõnas ta. "Ma ei võtnud ühtegi toidulisandit või muud ainet, mis võiks mu sooritust parandada või ausa mängu reegleid rikkuda."

ITF võinuks brasiillast karistada ka nelja-aastase keeluga, kuid otsustas piirduda viie kuuga "tennisisti reputatsiooni huvides". Ühtlasi esitati neile piisav meditsiiniline ja teaduslik tõendusmaterjal, teatas Bellucci advokaat Pedro Fida.