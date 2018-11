Djokovicile kaotanud Federer peab 100. turniirivõitu veel ootama

Serblase jaoks oli see juba 22. järjestikune võit. Alates Wimbledoni suure slämmi turniiri algusest on ta 32-st mängust võitnud 31.

Üle kolme tunni kestnud mängus lõi Djokovic 31 äralööki. Federer, kes jahtis Pariisis oma karjääri 100. turniirivõitu, hiilgas 17 serviässaga ja päästis 12 murdepalli.

Djokovici ja Federeri omavaheliste mängude arvestuses on serblane peal 25:22. Djokovic on võitnud neli viimast matši. Neist kaks on olnud finaalid (2015 ATP finaalturniir ja Cincinnati Masters 1000) ja kaks poolfinaalid (täna ja 2016 Australian Open).

Finaalis kohtub Djokovic venelase Karen Hatšanoviga (ATP 18.), kes oli poolfinaalis 6:4, 6:1 alistanud austerlase Dominic Thiemi (ATP 8.).