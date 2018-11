Djokovici ja Nadali survestatakse Saudi Araabia näidismatšist loobuma

Nadal ja Djokovic peaksid Jeddahi linnas Kuningas Abdullah Spordilinna nimelisel areenil üles astuma 22. detsembril. Mehed on väljendanud muret keerulise poliitilise õhkkonna pärast, kuid oma osalemist näidsmatšil tühistanud ei ole.

Federer kinnitas teisipäeval Pariisi Mastersi turniiril ajakirjanikele, et ka teda kutsuti samale üritusele, kuid "ta ei tahtvat sel ajal seal mängida". "Minu otsus sündis väga kiirelt," lisas 20-kordne suure slämmi tšempion.

Djokovic põhjendas oma osalemist antud üritusel sellega, et vastav kokkulepe sõlmiti juba ammu.

"Meil on nendega kokkulepe olnud juba üle aasta. Tegu on professionaalse tennisealase otsusega. Loomulikult olen ma teadlik, mis hetkel toimub ning see on muidugi kurb," sõnas Djokovic.

"Mu meeskond on hetkel Saudi Araabia inimestega ühenduses, nagu ka Rafa tiim. Loomulikult tahame me ka ise olukorda paremini mõista. Kuna praegu pole meil ilmselgelt piisavalt infot ning me peame seda veel edasi uurima, siis langetame oma otsuse peagi," andis serblane mõista, et tema osalemine näidismatšil pole veel kivisse raiutud.

2. oktoobril mõrvati Saudi Araabia Istanbuli saatkonnas ajakirjanik Jamal Khashogg. Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğani nõunik teatas täna, et viimase informatsiooni kohaselt võidi tema surnukehast vabaneda lahustamise teel. Praegu on veel selgusetu, kas, kes ja kuidas süüdlaste üle kohut mõistavad. Erdoğan nõuab, et istung 18 Saudi Araabia kodaniku üle toimuks Türgis, saudid on aga seisukohal, et tapjaid peaks karistatama nende kodumaal.