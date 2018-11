Djokovic: veel viis kuud tagasi tundus esinumbriks tõusmine ääretult ebatõenäoline

31-aastane serblane tunnistas pärast tänast 6:1, 2:1 eduseisus saadud loobumisvõitu Damir Dzumhuri üle ja pääsu veerandfinaali, et veel viis kuud tagasi tundus esinumbri kohast unistamine utoopiline.

“Ma olen alati endasse uskunud,” sõnas kevadel küünarnukivigastusega võidelnud Djokovic. “Aga viis kuud tagasi, kui te oleks mulle öelnud, et minust saab sel aastal esinumber, oleksin öelnud, et see on minu edetabelikohta ja mängutaset arvestades ääretult ebatõenäoline."

Tänavu suvel nii Wimbledonis, kus tal oli alles 12. asetus, kui US Openil võidutsenud Djokovis lisas: "Viimasel aastal läbielatut arvestades on minu saavutus tõesti märkimisväärne. Mõistagi olen enda üle õnnelik ja uhke."

Serblast ootab Paris Mastersi veerandfinaalis viienda asetusega Marin Cilic, kes alistas täna Grigor Dimitrovi.