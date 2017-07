Djokovic: väljakul oli suur auk ja kohtunik lihtsalt naeris selle üle

Nimelt oli käimas kohtumine Novak Djokovici ning Adrian Mannarino, kui neist esimene nägi keset väljakut suurt auku. Loomulikult pöördus serblane pukikohtuniku juurde, kes oli tennisemängija jutu peale lihtsalt naernud.

Mäng toimus Center Courtil ning peale nende kohtumist toimus seal ka Jelena Ostapenko ja Venus Williamsi matš, kuid kumbki mängija pole veel väljaku kohta kommentaare jaganud. Hetkel on käimas samas väljakul ka Johanna Konta ning Simona Halepi vaheline kohtumine.

As if #Wimbledon has not had enough problems in the last 24 hours. Djokovic on the condition of Centre Court: pic.twitter.com/kXBcoi2Uqf