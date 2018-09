Djokovic: US Openi peaväljaku "saunaga" tuleb midagi ette võtta!

Serblane alistas veerandfinaalis austraallase John Millmani, kes pidi matši ajal küsima pukikohtunikult luba, et riietusruumi higist särki vahetama minna. Kui Roger Federer teatas mõned päevad varem, et kannatas kõvasti õhupuuduse käes, siis Djokovic pole enda sõnul kunagi nii kõvasti higistanud nagu tänavusel US Openil.

"Ma pole kunagi nii palju higistanud nagu siin. See on uskumatu. Ma pean igaks mänguks võtma kaasa vähemalt 10 särki. Pärast kahte geimi oled sa lihtsalt läbimärg," kurtis Djokovic.

"Küsisin kohtunikult, kas neil on väljaku ääres mõni konditsioneer kasutusel, kuid ta ütles, et ta pole sellest teadlik. Ma leian, et korraldajad peaksid sellega tegelema, sest sõltumata sellest, kas on päev või õhtu, meil lihtsalt pole siin all õhku. Siin on nagu saunas."

"Ma ei tea, mida veel öelda. Ilmselt on fantastiline, et meil on katus. Oleme selle üle mängijatena tänulikud, sest vihm ei saa kahel väljakul mänge segada, mis on suurepärane. Aga kui nii paljud mängijad esimesel või teisel päeval loobumisvõidu annavad ning nii paljudel on probleeme hingamisega, eriti peaväljakul... Ma arvan, et seda tuleks arvesse võtta ja sellega tegeleda," lisas Djokovic.