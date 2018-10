Djoković tõuseb taas esireketiks ning teeb ajalugu

Raul Ojassaar reporter RUS

Novak Djokovic Foto: OLI SCARFF, AFP/Scanpix

Praegune meeste tennise maailma esireket Rafael Nadal teatas, et loobub vigastuse tõttu Pariisi Mastersi turniirist. See tähendab, et maailma esireketiks tõuseb taas serblane Novak Djoković.