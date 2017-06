Djokovic terrorirünnaku tõttu Wimbledoni minemata ei jäta: ettevaatlik peab olema igal pool

Maailma teine reket Novak Djokovic ei kavatse oma plaane laupäevase Londoni terrorirünnaku tõttu muuta ning kinnitab, et läheb järgmisel kuul kindlasti Wimbledoni suure slämmi turniirile sõita.

"Wimbledoni plaanide osas on kõik sama. Ma lähen sinna oma perekonnaga ning loomulikult olen ma ettevaatlik. Arvan, et igal pool tuleb ettevaatlik olla, olenemata millal ja kuhu sa lähed," rääkis serblane Pariisis, kus hetkel toimuvad Prantsusmaa lahtisted tennisemeistrivõistlused.

Londonis sõitis laupäeva hilisõhtul terroristide jõuk kaubikuga rahva sekka ja asus inimesi pussitama. Seitse inimest sai surma ja ligi poolsada vigastada.

"On väga häiriv, et sellised terrorirünnakud toimuvad maailma ühe suurima ja tähtsaima linna populaarseimas kohas. Loomulikult paneb see sind mõtlema ja teatud asjades kahtlema. Aga kui me elaks pidevas hirmus, siis poleks see mingi elu," lisas Djokovic.

Wimbledoni turniir, mille Djokovic on kolm korda võitnud, toimub Londonis 3.-16. juulini.