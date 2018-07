Djokovic pahandas Wimbledoni publikuga

Serbia tennisetäht Novak Djokovic oli nördinud, et Wimbledoni publik kostitas teda mängus inglase Kyle Edmundiga vilega.

Djokovic alistas kodupubliku lemmiku tulemusega 4:6, 6:3, 6:2, 6:4 ja jõudis 16 parema hulka.



"Ma arvan, et pealtvaatajate selline käitumine oli ebavajalik. Paar tüüpi publikust teesklesid minu löökide ajal, et neil on vaja köhida. Lisaks lasti vilet," pahandas Djokovic.

Serblane vastas publiku vaenulikule käitumisele sarkastiliste õhusuudlustega. "Kui te olnuksite minu olukorras, saaksite ilmselt aru. Olen samasugune inimene nagu kõik teised, tunnen pinget nagu iga teine," selgitas 12-kordne Grand Slam`ide võitja oma käitumist.

Kaheksandikfinaalis kohtub Djokovic venelase Karen Hatšanoviga (Turniiritabel).