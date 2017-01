Serbia tennisetäht Novak Djokovic võitis Doha ATP-turniiri finaalmängus maailma esireketi Andy Murray 6:3, 5:7, 6:4.

Avaseti ühe servimurde abil 6:3 võitnud Djokovic oli kohtumise võidule lähedal juba teises setis, kuid mängis seal kolm matšpalli ja 5:3 eduseisu maha. Otsustavas setis murdis Djokovic Murray neljanda pallingugeimi ning 4:3 eduseisu enam käest ei andnud. Põnevuskohtumine kestis 2 tundi ja 54 minutit.

Murrayl sai selle kaotusega läbi 28-mänguline võiduseeria, mille jooksul ta suutis võita viis turniiri. Vaatamata kaotusele jääb šotlane maailma esinumbriks.

"See oli valus matš, mida kaotada, kuid aasta alguseks oli see hiilgav mäng. Ma avan, et me näitasime väga kõrgel tasemel tennist. Terve see nädal on olnud fantastiline ja ma nautisin igat hetke," ei teinud Murray kaotusest suurt numbrit.

Juba 16. jaanuaril algab aasta esimene suure slämmi turniir, Australian Open.