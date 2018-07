Djokovic ja Nadal pakkusid enam kui viis tundi kestnud thrilleri

Kahele päevale ja enam kui viie tunni pikkuseks veninud matšist väljas võitjana Djokovic 6:4, 3:6, 7:6(9), 3:6, 10:8.

Serblane lõi 23 serviässa, Nadali üheksa vastu. Murdepallide realiseerisimisel oli edukam hispaanlane, vastavalt 4/11 ja 4/19. Äralööke mõlemal 73 ja lihtvigu mõlemal 42. Üldpunktid Djokovicile 195 vs 191. Ülimalt võrdsete heitlus.

See oli Nadali ja Djokovici kolmas viiesetiline lahing Suure slämmi turniiridel ja võitudega 2-1 on peal serblane, kes 2012. aastal pööras enda kasuks ka thrilleri Austraalia lahtiste finaalis.

Djokovicil seisab homme ees järjekorras viies Wimbledoni finaal. Seekordseks vastaseks Kevin Anderson.

