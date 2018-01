Djokovic alustab seitsmenda Australian Openi tiitli jahtimist poolvigasena

Serbia tennisetäht Novak Djokovic (ATP 14.) avaldas, et pole teda viimasel ajal vaevanud küünarnukivigastusest endiselt täielikult taastunud.

"Ma ei taha olla liiga enesekindel. Ma olen väga-väga õnnelik, et asjad nii läksid, aga ma ei taha öelda, et küünarnukk on sada protsenti terve," ütles Djokovic täna Melbourne'is pärast Kooyong Classic näidisturniiril austerlase Dominic Thiemi (ATP 5.) alistamist.

"Üritan võtta päev-päevalt. Mul oli küllalt aega, kuid küünarnuki täielikuks paranemiseks olnuks seda veidi rohkem vaja. Ma üritan alles soone peale saada ja oma küünarnukki matšides katsetada. See oli parim matš, mis ma alates eelmise aastal Wimbledonist pidanud olen. Kõik, mis ma praegu öelda saan, on see, et ma olen väga rahul, kuidas see läks."

"Ma olen end Australian Openile üles andnud ning palume jumalat, et ta järgmise viie päeva jooksul kõik korda ajaks."

Endine maailma esireket Djokovic on võitnud Australian Openi kuuel korral, viimati 2016. aastal. Kokku on serblase kontol 12 suure slämmi tiitlit.

Küünarnukivigastus sundis Djokovici mullu juuli lõpus teatama hooaja lõpetamisest ja sellega ka US Openist loobumisest. Wimbledonis andis ta sama häda tõttu veerandfinaalis Tomaš Berdychile loobumisvõidu. Siis avaldas ta, et küünarnukk on talle muret valmistanud juba poolteist aastat.