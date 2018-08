Djokovic alistas Cincinnati finaalis Federeri ning jõudis ainulaadse saavutuseni

Djokovicist sai võiduga esimene tennisist, kes võitnud karjääri jooksul üksikmängus kõik üheksa Masters 1000 kategooria turniiri. Lisaks Cincinnatile kuuluvad sinna veel Canadian Open, Indian Wells Masters, Italian Open, Madrid Open, Miami Open, Monte-Carlo Masters, Paris Masters ja Shanghai Masters.

Varem oli Djokovic Cincinnatis finaali jõudnud koguni viiel korral, ent alati kaotanud - viimasel kolmel korral sealjuures just Federerile.

Djokovici üheksa erineva turniiri võidu kõrval on mitmel mängijal kirjas seitse erinevat Mastersi turniiri võitu: just nii palju on saavutanud Federer, Rafael Nadal, Andre Agassi ja Andy Murray.

Djokovic loodab nüüd oma hea vormi üle kanda ka US Openile, mis algab juba järgmisel nädalal.