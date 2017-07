DELFI WIMBLEDONIS | Terroriohu ärevust väliselt tunda pole

Tänane Islamiriiki toetava telekanali üleskutse korraldada terrorirünnak Wimbledoni tennisekompleksis pole turniiri kulgemises väliselt midagi muutnud.

Hambuni relvastatud politseinikud on All England Lawn Tennis Clubis olemas olnud esimesest päevast peale, kuna terrorirünnaku kartusega seisavad silmitsi kõik suurte spordiürituste korraldajad.

Kompleksi sisenemisel kontrollitakse läbi kotid, mis on täiesti tavaline. Hommikuti nuusivad keskuses ringi pommikoerad. Samuti täiesti tavaline tegevus. Peaväljaku tribüünidel ja väljaku ääres seisab kümneid karmikoelisi ülikondades turvamehi, sest VIP-persoone, eesotsas kuninglike peadega, tuleb nii või naa teravdatud tähelepanu all valvata.

Scotland Yardi kohalolek on nähtav ja tuntav, aga millist tööd tehakse avalikkuse tähelepanu eest varjatuna, seda me mõistagi ei tea. Ja usutavasti ongi parem, kui ei tea.

Küll on tänavu esmaskordselt Wimbledoni ümbrusesse paigaldatud massiivseid raudtõkkeid, et vältida võimalust pealtvaatajate hulka sööstmiseks. Samas, liiklus keskuse ümber on avatud ja masinad liigub palju. Eriliselt on kaitstud ka telkimise ala Wimbeldoni pargis, kus piletijärjekorra ootuses ööbib telkides tuhandeid inimesi. Piletijärjekorra kõrval lookleb umbes poole meetri kõrgune betoonmüür.

Wimbledoni 131 aastase ajaloo jooksul pole turniir kunagi olnud nii kõrgel tasemel turvatud kui tänavu, kirjutab Briti väljaanne The Guardian. Võistluste korralduskomitee juhi Richard Lewise sõnul on suurimad muutused toimunud just selles valdkonnas, mida silmaga märgata pole.