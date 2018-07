DELFI WIMBLEDONIS | Tennisepark on kuulutatud jalgpallivabaks tsooniks

Spordisõbrad, kes lootsid Wimbledoni tenniseturniiri külastades ka jalgpalli MM-i otsustavatel lahingutel silma peal hoida, peavad valima, kas istuda kodus ja vaadata jalgpalli või nautida kohapeal suure slämmi tennist. Kahte asja korraga ei saa.

Wimbledoni korraldajad andsid nimelt teada, et jalgpalli nende territooriumil suurtelt ekraanidelt ei näidata. Isegi homme Inglismaa - Kolumbia kaheksandikfinaali mitte.

"Me pole varasemalt kunagi jalgpalli näidanud, käigu parasjagu Euroopa meistrivõistused või MM. Me ei kavatse seda muuta," ütles All England Clubi tegevjuht Richard Lewis. "Usume, et inimesed saavad aru, et nad on tennisevõistlustel."

"Meil on hea meel, et Inglismaal läheb hästi, aga selline politiika on meil alati hästi toiminud ega ole kunagi vastuolusid tekitanud."

Küll aga on Briti meedia kriitika osaks langenud korraldajate otsus mitte vältida meeste üksikmängu finaali ja MM-i finaali kattumist. Nimelt algab meeste finaal kohaliku aja järgi kell 14.15 (soojendust ja muid tseremooniaid arvestades pigem 14.30), MM-i finaal Venemaal kell 16.

Seda, kas korraldajate jalgpallivastane aktsioon oli õige või mitte, saab hinnata kahe nädala pärast, kui publikunumbrid kokku löödud. Seni pole see külastajate arvu alla viinud. Mullu saadi publikunumbriks 473 372, 2016. aastal, kui Prantsusmaa toimus jalgpalli EM, käis tenniseväljakutelt läbi 494 000 inimest, 2014. aasta MM-i ajal 491 084.