DELFI WIMBLEDONIS | Poleemika vigastuste ja kergekäeliste loobumiste ümber

Wimbledoni neljandal võistluspäeval võitis hispaanlane David Ferrer matši kõigest 18 minutiga. Avasetis seisul 0:3 andis Ferrerile loobumisvõidu belglane Steve Darcis.

See oli meeste üksikmängus juba kaheksas kohtumine, mis ühe poole loobumise tõttu pooleli jäi. Mitmed tipud on aktuaalsel teemal sõna võtnud ja rõhutanud, et mängijad peavad aru saama, kergekäeline kõrvale astumine tuleb tennisele kahjuks. „Kui valu on piinav, siis ei ole vaja tõesti edasi mängida,“ sõnas korvpalluri mõõtu ameeriklane John Isner, kuid lisas: „Kui jalg väändus, aga kuidagi mängida on ikkagi võimalik, siis tuleb seda teha. Mängijad võlgnevad sellise suhtumise fännidele.“

Lausa kurioosne oli teise võistluspäeva juhtum peaväljakul, kus kahes järjestikuses matšis mängijad minema jalutasid. Loobumisvõidu said nii Novak Djokovic kui Roger Federer. Üks matš kestis 40 ja teine 43 minutit. Pole vaja kaks korda arvata, kuidas reageerisid pealtvaatajad, kes olid ostnud peaväljakule pääsemiseks ligi 90 naelsterlingit maksva pileti. Mõistagi olid nad pehmelt öeldes pettunud.

Federeri hinnangul tuleb selliste olukordade vältimiseks Suure Slämmi turniiridel reegleid muuta. „Need, kes on juba enne turniiri algust kergelt vigastatud peaksid saama viimasel hetkel loobuda, ja neile makstakse avaringi kaotaja boonus. Kvalifikatsioonist võetakse asemele niiöelda õnnelikud kaotajad, kes hakkavad auhinnaraha teenima teisest ringist, kui nad sinna pääsevad,“ pakkus ühe võimaliku lahenduse välja 18. kordne Suure Slämmi turniiri võitja.

Suurepärast turniiri mängiv lätlane Ernests Gulbis lisas probleemile veel ühe tahu. „Martin Klizan ja Aleksandr Dolgopolov poleks Wimbledoni tulnud, aga Suure Slämmi turniiridel teenitav auhinnaraha aitab päris paljudel mängijatel aastased kulud ära katta,“ rääkis Gulbis reaalsest argipäevast. „Avaringis osalemisega teenisid nad 35 000 naela. See on nende jaoks oluline lisa ja nad ei saa sellest loobuda, isegi teades, et nad pole suutelised vigastuse tõttu korralikult mängima.“

Suurepärase 6:4, 6:4, 7:6 võiduga Juan Martin Del Potro üle Wimbledonis kolmandasse ringi sammunud Gulbis oli samuti turniiri eel vigastusega kimpus. Säärelihase trauma lubas ta tagasi väljakule napid kümme päeva enne muruslämmi. Kolm päeva enne võistlust saabus ATP 589. reket Wimbledoni ja lootis, et kõik sujub. Temal läks õnneks. Kaks mängu on välja kukkunud ideaalselt. „Mul ei olnud mingeid ootusi,“ tunnistas Gulbis pressikonverentsil. „Ei teadnud, kas suudan mängida ühe seti või rohkem. Nüüd olen mänginud kuus setti ja need kõik võitnud. Tunne on pingevaba ning löögid õnnestuvad väga puhtalt.“

Laupäeval seisab Läti esinumbril ees matš kauaaegse maailma esinumbri ja kolmekordse Wimbledoni võitja Novak Djokoviciga. Nad on nooruspõlves koos harjutanud Niki Pilici tenniseakadeemias Saksamaal. „Sõpradeks meid päris pidada ei saa, aga head tuttavad oleme küll. Saan mängida pingevabalt, minul pole kaotada midagi,“ sõnas sümpaatse olekuga Gulbis suuri sõnu tegemata.