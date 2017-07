DELFI WIMBLEDONIS | Meeletu tung mängudele: sissepääsu järjekorrad, nagu vene ajal viinerisabas

Täna algas juba 131. korda Wimbledoni tenniseturniir. Väärikas spordisündmus leidis esmakordselt aset 1877. aastal ja mõistagi vähe teistsuguses miljöös kui käesolev muruturniiride A ja O.

Wimbledon on oma pikkade traditsioonidega pugenud rahva südamesse. Turniiri oodatakse ja hinnatakse, väljapeetud õhustiku nautijaid saabub lähedalt ning kaugelt.

Täna hommikul, umbes poolteist tundi enne mängude algust All England Tennis Clubi juurde jõudes, olid sissepääsu järjekorrad kümnete meetrite pikkused. Tipptasemel vaatemäng paelub ja eks inglasi tõmbas varakult Wimbledoni nende ühe lemmiku Andy Murray esimese ringi mäng, mis algab kohaliku aja järgi peaväljakul kell 13.

Eelnevalt mõned tunnid tennisekompleksis aega viita pole probleem. Kohvikuid ja restorane on laialt valida, igal nurgal poed fännitoodetega, lisaks pakub meelelahutust spetsiaalne fänniala, kuhu korraldajad toovad igapäevaselt rahvaga suhtlema mõned sportlased. Näiteks täna jagavad autogramme Anastasia Pavljutšenkova, Lucie Safarova, Dominic Thiem ja Marcos Baghdatis.

Mullu külastas kahe nädala jooksul Wimbledoni turniiri pea pool miljonit inimest. Täpseks arvuks fikseeriti 493 928. Pressikeskuses on üleval vastav tabel, kuhu hakatakse igapäevaselt võrdlusena märkima tänavuse aasta külastajate numbreid. Saab siis näha, kas tänavused viinerisabad on piisavalt pikad või on olnud ka "hullemaid" aegu.