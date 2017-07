DELFI WIMBLEDONIS | Djokovici salarelvaks uuenenud elufilosoofia ja investeerimispankurist nõuandja

Kolmekordne Wimbledoni tenniseturniiri võitja Novak Djokovic on Londoni suurturniiri eel end üle pika aja laineharjale kergitanud. Vahetult enne Wimbledoni võitis serblane Eastbourne´i muruturniiri settigi kaotamata, andes sellega tormihoiatuse. Ta on tagasi löögihoos!

Djokovicil jäävad sportlikus plaanis seljataha keerulised 12 kuud. Langus hakkas pärast mullust French Openi võitmist, millega täitus kauaaegne unistus. Motivatsioon kadus ära. Mees, kes oli pikalt maailma esireket ja harjunud võitma, piirdus ühtäkki Suure Slämmi turniiridel kahe-kolme mänguga. Tõsi, US Openil sammus ta finaali välja, aga Stan Wawrinka rikkus peotuju ikkagi. ATP reitingus langes Djokovic neljandaks, lõppes koostöö Boris Beckeri ning kauaaegse treeneri Marian Vajdaga.

Wimbledoni turniiri eelõhtul All Englad Tennis Clubi pressikeskuses rääkis 30-aastane tennise suurkuju pikalt ja laialt uuenenud elufilosoofiast, mis on ta mõõnast välja aidanud. "Minu õnneseisund sõltus varasemalt ainult tennisematšide võitmisest. Ma arvan, et paljudel sportlastel on see nii. Olen leidnud mooduse, et minu puhul need asjad enam nii ei toimi. See ei tähenda kaugeltki seda, et ma ei hooliks sellest, kas kaotan või võidan. Muidugi tahan ma võita igat matši, aga see ei ole enam eluliselt oluline, millest sõltuks rahulolu ja õnnetunne," jagas Djokovic meeleseisundi muutust. "Mul on elule teine lähenemine, aga sellele vaatamata olen siin ja motiveeritud," andis 12 kordne Suure Slämmi turniiri võitja selgelt märku, et eesmärgid on jätkuvalt maksimaalselt kõrged.

Juba varem on meediast läbi tilkunud, et Djokovicil on Andre Agassi kõrval Wimbledonis uus abiline. Endine tippmängija, Djokovici hea sõber Mario Ančić, kes tänasel päeval töötab investeerimispankurina New Yorgis Wall Street´il. 33-aastasel Ančićil on juristi haridus USA Columbia ülikoolist. Tennisekarjäär jäi horvaadil katki 2011. aastal vigastuste ja haiguste tõttu.

Kolm-neli nädalat tagasi võttis Djokovic Agassi teadmisel kõne Ančićile ja uuris võimalusi koostööks. Kuna Ančićil oli nii ehk naa plaan Wimbledoni ajal Londonisse tulla, siis otsustati ühise asja ajamist katsetada. Endisel maailma TOP 10 mängijal on nõuandja ainest küll, Wimbledonis on ta mänginud poolfinaalis ja teinud selja prügiseks Djokovicil endal.

Esimeses ringis kohtub Djokovic slovaki Martin Kližan´iga, kes asub värskes ATP edetabelis 47. kohal. Mäng toimub eeldatavalt teisipäeval.