DELFI WIMBLEDONIS | Aktivistid protestisid Wimbledoni perfektsete maasikate vastu

Foto: PA Pictrues/Scanpix

Wimbledoni tenniseväljakute kõrval leidis eile aset omapärane protestiaktsioon. Grupp aktiviste andsid häälekalt teada, et ka lödid ja küpsed maasikad on söödavad ning väitsid, et Wimbledonis müüdavad maasikad on liiga perfektsed.