DELFI WIMBLEDON | Nipsakas Wozniacki vastase vetsupausidest: kiire tal tagasi tulemisega ei olnud

Wimbledoni tenniseturniiril teises ringis langenud maailma teine reket Caroline Wozniacki oli ajakirjanike ette astudes silmnähtavalt löödud ning andis küsimustele nipsakaid vastuseid. Muu hulgas kritiseeris ta Jekaterina Makarovat taktikaliste "vetsupauside" võtmise pärast.

Küsimus: Olles Austraalias võitnud oma esimese suure slämmi, kui frustreeriv oli jälle Wimbledonis küllaltki varakult välja kukkuda?

Vastus: "Ma ei mõista, kuidas need omavahel seotud on. Ma kaotasin täna. Ilmselgelt ma ei tahtnud, et nii läheb. Vastane jooksis iga palli järele ja mängis väga hästi. Jätsin endast väljakule kõik. Mul jäi täna lihtsalt õnnest puudu.

Küsimus: Tundub, et Wimbledon on slämm, kus juhtub naiste seas kõige rohkem üllatusi. Kas sul on sellele mingi seletus? On sel mingit pistmist muruga?

Vastus: "Ausalt, ma ei tea. Ma hoolin selles olukorras vaid endast. Mul oli täna võimalus. Ma võitlesin. Kukkusin välja. Ongi kõik. Elu juba on selline. Pead lihtsalt tööd edasi tegema, tagasi tulema ja lootma, et järgmine kord on rohkem õnne."

