DELFI NEW YORGIS | Milline Serena Williamsi mänguelement kannatab võrdlust meestega?

Selleks on serv. Williams on suuteline servi lööma kiirusega üle 200 km/h. Käesoleval US Openil sellist pommi ei ole veel tulnud, aga 195 km/h on käe sees olemas, nagu näitas teise ringi kohtumine sakslanna Carina Witthöftiga.

Kolmandas ringis lõi ta õe Venuse vastu 10 serviässa, kiireima servi kiiruseks fikseeriti 192 km/h. Serena sõnul oli see kaugelt tema parim mäng pärast tagasitulekut. Venuse kohtumise järgne avaldus kõlas veelgi uhkemalt: "Serena mängis teistele kättesaamatut tennist."

Aga servikiiruse juurde tagasi tulles. 2015. aasta US Openil sai Serena maksimaalseks servikiiruseks 203 km/h. See oli pügala võrra parem kui meesüksikmängu toonasel tšempionil Novak Djokovicil.

2008. aasta Wimbledoni meesüksikmängu finaalis, kus kohtusid Roger Federer ja Rafael Nadal mõõdeti kiireimaks serviks 208 km/h. Naiste finaalis Serena ja Venus Williamsi vahel saadi kätte täpselt samasugune number.

Kaia Kanepi kiireim serv US Openi 3. ringi kohtumises Rebecca Petersoni vastu oli 173 km/h.

