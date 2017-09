Carreno Busta jõudis esmakordselt Grand Slami poolfinaali

Hispaania tennisist Pablo Carreno Busta pääses esmakordselt suure auhinna turniiril poolfinaali, kui alistas US Openil argentiinlase Diego Schwartzmani 6:4, 6:4, 6:2.

12. asetusega hispaanlane lõi minut alla kahe tunni kestnud kohtumises seitse ässa, tegi 30 äralööki ning realiseeris suurepäraselt murdepalle - kaheksast kuus (vastane 10/2).

26-aastane Carreno Busta ootab endale poolfinaalvastast paarist, kus on vastamisi ameeriklane Sam Querrey ja lõuna-aafriklane Kevin Anderson. Ükski neist kolmest mehest pole varem Grand Slam`i finaalis mänginud.

Carreno Busta suur läbilöök maailma tipptennises on toimunud just tänavu, kui ta pääses French Openil veerandfinaali ja Australian Openil kolmandasse ringi. Hetkel on hispaanlane maailma edetabelis 19. kohal.