Caroline Wozniacki teenis karjääri kõige väärtuslikuma võidu

Taani tennisist Caroline Wozniacki (WTA 6.) võitis esmakordselt naiste maineka aastalõputurniiri, kui ta alistas finaalis 6:4, 6:4 ameeriklanna Venus Williamsi (WTA 5.). Võit oli Wozniacki jaoks eriti magus, kuna eelmised seitse omavahelist kohtumist oli võitnud Williams.

Wozniacki jaoks oli tegemist karjääri kõige kaalukama turniirivõiduga. Aastalõputurniiril oli ta varasemalt finaali jõudnud ka 2010. aastal, kuid toona jäi ta alla Kim Clijstersile.

Karjääri jooksul ka maailma esireketiks olnud 27-aastane Wozniacki ei ole seni veel ühtegi suure slämmi turniiri võitnud ning seega võib seekordset triumfi pidada karjääri kõige kaalukamaks. Suure slämmi turniiridel on Wozniacki finaali jõudnud kahel korral, kuid 2009. ja 2014. aastal pidi ta US Openi finaalis väljakult kaotajana lahkuma.

“Kaheksa on minu õnnenumber ja mõtlesin, et kui ma kunagi ta alistan, siis sel korral,“ viitas Wozniacki kohtumise järel tõsiasjale, et ta ei olnud varasemalt Williamsit võitnud.