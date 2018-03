Caroline Wozniacki paljastas oma õudse kogemuse Miami Openi tippturniirilt

Taani tennisist Caroline Wozniacki avalikustas pärast Miami Openil saadud kaotust Monica Puigile, et selle matši ajal sai tema perekond tapmisähvardusi.

"Läinud öösel kaotasin Miami Openil raske matši tugevale vastasele ja oma heale sõbrale Monica Puigile. Tean, et tennis on mäng, kus loevad võidud ja kaotused. Aga eilse matši ajal ähvardasid tribüünil istunud inimesed minu perekonda, soovides minu emale ja isale surma, kutsudes mind nimedega, mida ma ei saa siin korrata, ning käskisid minu kihlatu õe- ja vennapojal (ta on 10-aastane) maha istuda ja oma suu kinni hoida. Ja turvameeskond ei võtnud selles osas midagi ette, nad isegi aktsepteerisid seda," kirjutas Wozniacki Twitteris.

"Olen alati kutsunud fänne üles oma lemmikutele kaasa elama, kuid hetkel mindi selgelt üle piiri ja see muutis selle tennisemängu mõlema osapoole jaoks kohutavaks kogemuseks. Ma loodan, et Miami Openi korraldajad võtavad midagi tõsist ette, sest see on hirmus näide järgmise põlvkonna mängijate ja fännide jaoks," lisas maailma teine reket.

Miami publik oli samas linnas elava Puerto Rico tennisisti Puigi poolt, kes võitiski selle matši 0:6, 6:4, 6:4.