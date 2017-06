Briti tipptennisist sai juba karjääri alguses tapmisähvardusi

Endine Suurbritannia naiste esinumber Heather Watson avalikustas, et sai kõigest 17-aastasena turniiri ajal tapmisähvardusi.

Tennisist rääkis avalikult ka sellest, kuidas oma elu pärast kartmine pani teda ka keelduma tenniseväljakule minemast ja Watson puhkes pidevalt nutma mõeldes surmast.

Andy Murray'ga 2016. aasta Rio olümpial paarimängus kuldmedali võitnud Watson sai kurjakuulutavaid sõnumeid Twitterist. "Ma olin 17 ja turniiril Uus Meremaal, kui ma sai esimese ähvarduse."Neiu telefonil seisis üks lause "Ma leian su ülesse ja ma tapan su."

"Mu süda lihtsalt seiskus. Mis tegi selle sõnumi eriti õudseks oli see, et ma olin ümbritsetud publikuga ja ma arvasin, et keegi võib mind rünnata iga hetk," lisas ta. "Ma olin riietusruumis nutmas, kuid õnneks mulle hea sõber Sloane Stephens oli mulle toeks. Tema ütles mulle, et saab selliseid sõnumeid kogu aeg ja ma peaksin neid ignoreerima."