Briti tipptennisist pääses Las Vegase tulistamisest vigastusteta

Suurbritannia tennisist Laura Robson pääses eile õhtul Las Vegases toimunud massitulistamisest vigastusteta.

23-aastane inglanna teatas Instagramis, et külastas pühapäeval Las Vegase kantrimuusika vabaõhukontserti, kus aset leidnud tulistamises hukkus vähemalt 50 inimest ja 200 said vigastada.

"Minuga on kõik korras. Olin seal, kus see juhtus... Alguses tundus see ilutulestikuna, kuid siis hakkasid kõik jooksma. Õudustäratav s**t," kirjutas Robson.

Massitulistamine Mandalay Bay kasiino lähedal toimus kohaliku aja järgi pühapäeva õhtul. Politsei lasi 64-aastase kahtlusaluse Stephen Paddocki maha.

Maailma edetabelis 249. kohal asuv Robson mängis eelmisel nädalal Californias Templetoni turniiril, kus kaotas veerandfinaalis ameeriklannale Taylor Townsenile. Inglanna kõrgeim koht pärineb 2013. aasta suvest, mil ta oli WTA edetabelis 27. real.