BLOGI | Kanepi andis mulluse US Openi võitja vastu kõva lahingu, kuid pidi lõpuks leppima kaotusega

Roomas jätkuval kõrgetasemelisel tenniseturniiril kaotas Kaia Kanepi (WTA 59.) teises ringis 0:6, 7:5, 4:6 ameeriklanna Sloane Stephensile (WTA 10.).

Mullune US Openi võitja Stephens alustas võimsalt ning võitis kiirelt avaseti. Lõpuks võitis Stephens kaheksa esimest setti järjest, kuid seejärel sai mängu sisse ka eestlanna. Teise seti Kanepi võitiski ning ka kolmandas osutuas ta ameeriklannale kõvasti vastupanu ja tõrjus mitu matšpalli. Lõpuks võttis eeldatav favoriit siiski oma.

Stephens lõi kohtumise jooksul kaks serviässa ning Kanepi ühe. Topeltvigu tegi eestlanna 11 ning ameeriklanna ühe. Esimese servi õnnestumise protsent oli Stephensil 70 ning Kanepil 54. Kõikidest pallivahetustest võitis Stephens 100 ning Kanepi 84.

32-aastane Kanepi ja 25-aastane Stephens olid varasemalt omavahel kohtunud ühe korra. Vastamisi mindi 2012. aastal Estorili turniiril 32 parema seas. Sarnaselt seekordsele kohtumisele toimus matš liivaväljakul. Kanepi alistas toona 19-aastase Stephensi 6:1, 6:0.

Kui Kanepi on aastate jooksul võitnud neli WTA-turniiri, siis Stephensi kontol on kuus WTA-tiitlit. Karjääri kõige magusama triumfini jõudis Stephens mullu, kui ta võidutses US Openil. Kanepi jõudis toona mäletatavasti veerandfinaali.