BLOGI JA FOTOD | Caroline Wozniacki tegi Taani tenniseajalugu ja võttis Halepilt maailma esireketi koha

Austraalia lahtistel tennisemeistrivõistlustel võitis naisüksikmängu tiitli taanlanna Caroline Wozniacki, kes alistas finaalis rumeenlanna Simona Halepi kaks tundi ja 49 minutit kestnud lahingus 7:6 (2), 3:6, 6:4.

Esimese Taani naisena suure slämmi tiitli pea kohale tõstnud Wozniackist saab esmaspäeval ka Halepi asemel uus maailma esireket. Kuus aastat tagasi oli 27-aastane Wozniacki esinumber 67 nädalat.

Põnevas finaalis nähti teise seti järel kuumapausi, mõlema naise poolt võetud meditsiinilisi pause ning pikki ja haaravaid pallivahetusi. Mõlemad naised tegid viis servimurret. Halepile said saatuslikuks 47 lihtviga (Wozniackil oli neid 27), kuigi äralöökides jäi ta peale 40:25.

Halep lõi kuus serviässa Wozniacki kahe vastu. Taanlanna tegi kuus topeltviga, rumeenlanna vaid ühe.

"Olen sellest unistanud nii palju aastaid. Siin seismine on kui unistuste täitumine," rääkis Wozniacki, kes kahel korral on kaotanud US Openi finaalis.

"Mul on Simonast kahju, tal oli raske päev. Vabandan, et ma pidin võitma, aga meil on veel kindlasti palju matše ees. Tänan sind, isa, ja mu kihlatu, kes sa minusuguse närvipuntra täna hommikul maha rahustasid!"

Halep, kes on kahel korral kaotanud ka French Openi finaalis, peab oma esimest suure slämmi karikat veel jahtima. "Muidugi olen kurb, aga Caroline oli minust parem. Mul on veel mitu aastat aega edasi võidelda," sõnas rumeenlanna.