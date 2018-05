BLOGI | Fantastiline! Jürgen Zopp alistas Prantsuse lahtiste avaringis dramaatilises maratonmatšis maailma 14. reketi!

Jürgen Zopp - Jack Sock

Rampväsinud Zopp langes võidupunkti järel selili. Sock õnnitles meie meest siiralt. See on Eesti mehe karjääri suurim võit - ja see tuleb Suure Slämmi turniiril! Hõissa!

JAH! OLEMAS! Jürgen Zopp saab Prantsuse lahtiste avaringis uskumatu võidu!

Sock virutab auti - matšpall Zopile!

30-30. Sock ei saa Zopi servile vastu - ja ehk hakkas praegu ka päike segama.

Äss! Pall tuleb Sockile otse peale, kuid nii kõrgelt ja kiirelt, et ameeriklane ei suuda reketitki vastu saada! 15-30.

Zopp eksib. 0-30. Nüüd on tähtis hetk...

Sock ei anna alla. 0-15.

Ja Zopp võtabki! Sock virutab võrku ning Jürgen Zopp on teisest ringist vaid ühe geimivõidu kaugusel! 5:3!

Publik aplodeerib. Nüüd tuleb ära võtta!

15-40. Kaks murdepalli Zopile!

Aga Zopp vastab samaga! 15-15.

Sock trikitab stopiga Zopi ära. 15-0 ameeriklasele.

Võimas! Veel üks suurepärane äralöök Zopilt ning eestlane juhib taas - 4:3.

40-15. Zopilt hea serv.

Super! Ülipikk punkt lõpeb Zopi võimsa võidulöögiga! 30-15.

15-15. Zopp teeb oma pallingul vea.

Zopp näitab väsimuse märke. Sock võidab oma pallingugeimi väga lihtsalt. 3:3.

Sock virutab auti ning Zopp läheb 3:2 ette. Hästi - see võis pärast eelmist väga pikka kaotatud geimi olla vaimselt keeruline geim.

40-15.

Zopp tuleb õigel ajal võrku ning läheb oma servil 30-15 ette.

Ja Sock võtabki magusalt oma servigeimi ära. 2:2.

A-40. Kaks punkti järjest Sockile.

40-40. Mõlemad mehed annavad endast absoluutselt kõik.

Veel üks murdepall! Zopp toob mitu väga kauget palli ära ning läheb taas ühega peale! 40-A.

Ja kohe järgmisel punktil nõelab Zopp võrgus vastu! 40-40.

Sock kavaldas Zopi võrgus üle. A-40.

Sock kontrollib aga punkti hästi. 40-40.

Veel üks lihtviga ja Zopil on murdepall! 30-40.

Seejärel teeb ameeriklane aga kaks lihtviga jutti. 30-30.

Sock alustab heade servidega. 30-0.

Zopp laseb Sockil eksida. 2:1.

40-15. Zopp hoiab oma pallingugeimi raudselt haardes.

Sock eksib kaks korda. 30-0.

Sock lõpetab ässaga. 1:1.

Sock üritab stoppi teha, ent eksib. 15-15.

Tribüünid on juba täiesti täis - matši alguses oli enamus kohtadest tühjad.

Äss! Zopp läheb viiendat setti 1:0 juhtima.

Veel üks superserv. A-40.

Zopi hea serv neutraliseerib selle. 40-40.

Sock saab kohe murdepalli. 30-40.

Zopp alustab viimases setis servimist.

Ja nüüd algab kõik taas nullist! Fantastiliselt põnev mäng!

AUT! Zopp võidab neljanda seti ning see mäng läheb otsustavasse setti!

Taas samasugune punkt - kas oli sees või mitte?

Sock lööb auti ning läheb kohtunikega taas vaidlema, aga Zopp saab punkti ja settpalli! 6:5.

Nüüd eksib Zopp! 5:5. Pinget õhus saab noaga lõigata!

Sock kolmandat korda järjest võrku! 5:4.

Sock taas võrku! 4:4, Zopp on taas mängus tagasi.

Sock lööb lihtsas olukorras võrku. 3:4.

Zopilt äss. 2:4.

Sock mängib tähtsates olukordades kindlamalt. 1:4.

Zopp auti. 1:3.

Sock teeb väga head eestkäelöögid. 1:2.

1:1. Zopp eksib.

Zopp alustab suurepärase punktiga - 1:0.

Kiiret lõppmängu alustab Sock.

Zopp võidab geimi ning näeme veel ühte kiiret lõppmängu!

40-15. Sock saab küll õnnega pooleks ühe punkti kätte, kuid Zopi servide tõrjumisega on ta hädas.

30-0. Hea punkt Zopilt, Sock mängiti olukorrast välja.

Zopi pallingugeim algab kohe ülipika punktiga, mille lõpetuseks virutab Sock võrku. Huhh! 15-0.

Sock lõpetab geimi ässaga. 5:6.

Zopp eksib nüüd ise. A-40.

Selle päästab Sock ära. 40-40.

Sock eksib ja Zopil on kasutada väga oluline murdepall. 30-40.

Sock lööb suurepärase teise servi ning viib Zopi täiesti väljakult välja. 30-30.

15-30 Zopile. Sock raputab pead.

Hea tõrje Zopilt. 15-15 Socki servil.

Nulliga! Zopp viigistab seisu 5:5-le.

Head servid viivad Zopi 40-0 ette.

Zopp läheb oma servil 15-0 ette - Sock lööb tavalise löögi pisut pikaks.

Sock alustab ja lõpetab geimi ässaga. 4:5.

Sock alustab oma pallingut kohe ässaga. 15-0.

Ässaga võtab Zopp selle geimi ära! 4:4 ja kõik on taas sisuliselt nullis!

40-30. Zopile kolm väga magusat punkti jutti, nüüd tuleb ka geim ära võtta.

Veel üks pikk punkt ja seekord Sock eksib ise! 30-30.

Super! Väga pikk punkt lõpeb Zopi emotsionaalse võidulöögiga. 15-30.

Vihale aetud Sock läheb nüüd Zopi pallingul 0-30 juhtima. Ei tohi seda servi kohe vastu kinkida!

Tuleb murre! Väga pika punkti lõpetuseks saab Zopp murde kätte ning viskab rusika viivuks taeva poole!

Veel üks murdepall eestlasele. 40-A.

Topeltviga Sockilt. 40-40 taas.

Nüüd on head kaardid Socki käes. A-40.

Zopp vajutab taas palli pikaks. 40-40.

Zopil uuesti edu sees. 40-A.

Napilt pikaks! Zopp seda võimalust ära ei kasuta. 40-40.

Murdepall tuleb. 30-40.

30-30.

Ootamatu trips rikub Zopi punkti. 15-30.

Zopp läheb Socki pallingul 0-30 ette. Kas tekib veel võimalus?

Zopile tuleb oma pallingugeim lihtsalt. 2:4.

Socki eksimused viivad Zopi oma pallingul 30-0 ette.

Sock hoiab servi - keeruliselt, aga siiski. 1:4 on juba päris keeruline seis.

Pika punkti lõpetuseks virutab Zopp võrku. 40-30.

Socki pallingugeimi alustab Zopp nüüd tarmukalt, ent ameeriklane vastab superlöögiga. 15-15.

Ülinapp aut ja Sock saab oma murde kätte. 1:3.

Zopp vastab aga väga hea võidulöögiga. 30-40.

15-40. Sockil kaks murdepalli, mis võivad olla väga otsustavad.

Pisut lohakas tegutsemine Zopilt. 15-30, Sock on mängus tervikuna üha rohkem initsiatiivi saamas.

Socki tõrje lendab napilt auti. 15-15.

Sock hoiab kindlalt oma servi - 1:2.

Hea stopp viib Socki oma pallingul 30-15 ette.

Zopp võtab oma pallingugeimi ära. 1:1.

40-15 Zopp oma servil ees.

Sock võtab esimese geimi ära. 0:1.

Teist värvi särgi selga pannud Zopp mängib hea punkti, aga on 30-15 taga.

Neljas sett algab taas Socki pallinguga.

Oli võimalus, aga Zopp põrutab võrku ning Sock saab setivõidu kätte! 4:6.

Teise ka. 30-40.

Esimese settpalli suudab Zopp päästa. 15-40.

0-40. Sock sai hoo sisse.

Veel üks valus punkt - Sock oli juba olukorrast välja mängitud, ent otsustav löök lendas auti. 0-30.

Zopp eksib nüüd ise. 0-15.

Ja lähebki geim Sockile. Kurb, aga midagi pole veel kadunud. 4:5.

Zopilt lihtviga. A-40.

Sock vastab ässaga. 40-40.

Sock eksib ülipika punkti lõpetuseks. 40-A, veel üks murdepall.

Sock tuleb raskest seisust fantastilise löögiga välja, aga geim pole veel lõppenud. 40-40.

Esimese ja väga vaatemängulise murdepalli suudab Sock päästa. 30-40.

15-40. Kaks murdepalli Zopile. Sock eksis lihtsalt.

Zopilt nüüd supertõrje! 0-30 eestlasele.

Taaskord parandab kohtunik punkti Socki kahjuks. Selles osas pole ameeriklasel täna õnne olnud, kuid sedapuhku ta pikalt vaidlema ei jää.

Nulliga! Zopp viigistab seti seisu 4:4-le.

Zopp läheb oma servil kiirelt 40-0 ette. Head punktid!

Sock teeb järjest stoppe ja võtab oma pallingugeimi ära. 3:4.

Zopp ei suuda stopile korralikult vastata ning näitab täna esimest korda välja ka negatiivset emotsiooni, virutades reketiga riivates võrku. Järgmise punkti võtab ta aga kenasti ära. 15-15.

Zopp lõpetab ässaga ning tuleb kehvast olukorrast hästi välja. 3:3.

40-30 Zopile. Kolm punkti järjest.

Pika punkti lõpetuseks võtab Zopp magusa punkti. 15-30.

Sock läheb nüüd ka Zopi servil 0-30 ette. Ärevad hetked.

Veel üks äss Sockilt ning esimest korda selles mängus läheb Sock setti juhtima. 2:3.

Zopil on võimalus viigistada, aga otsustav löök raputab võrku. 40-15.

Serviäss viib Socki 30-0 ette.

Valus - Zopi löök läheb pikaks ning Sock murrab tagasi. 2:2 - ja alles mõned minutid tagasi näis kõik väga ilus...

30-40. Üle tüki aja murdepall Sockile.

30-30.

Sock saab nüüd pisut mängu tagasi. Zopp 15-30 taga.

Ja Sock saab päris lihtsalt geimivõidu. Zopp aga endiselt murdega peal, 2.1.

Paar eksimust tuleb vahelduseks sisse ka Zopilt. Sock 40-15 ees.

Nulliga tuleb geim! 2:0 Zopile ja praegu näib küll, et trumbid on eestlase käes.

Äss. 40-0.

Zopp on praegu täielikult "tsoonis". 30-0.

Näidatakse teise seti statistikat - Zopp suutis koguni 90% esimestest servidest sisse saada ning need üksikud punktid, mis tal tuli teiselt pallingult mängida, võttis ta sajaprotsendiliselt endale. Fantastika - aga minna on veel palju.

Murre tuleb! Zopp läheb kohe 1:0 juhtima!

Veel üks fantastiline punkt Zopilt. Sock hakkab tasapisi väsima. 15-40 ja kaks murdepalli.

Matši pikim punkt läheb Zopile! 15-30.

Socki mängus on näha ebakindlust. Lihtviga viib Zopi alustuseks 0-15 ette.

Kolmandas setis alustab servimisega Sock.

Tuletame meelde - meeste tennises tuleb Suure Slämmi turniiril võita kolm setti. See mäng läheb veel pikaks!

Tuleb ära! Suurepärane teine sett Zopilt ning üldseis on viigis!

40-15. Kaks settpalli!

30-15.

Zopp karistab alustuseks Socki kehva stopi ära. 15-0.

Veel üks murre Zopilt! Sock teeb topeltvea ning Zopp juhib 5:2!

30-40. Murdepall Zopile.

Kohtunik pööras taas otsuse Socki kahjuks. 30-30.

30-0 kiirelt Sockile, enne kui Zopp ühe punkti tagasi võtab. 30-15.

Serviäss lõpetab geimi. 4:2 Zopile.

40-30 Zopile.

Zopp teeb nüüd kaks head punkti. 30-15.

Sock alustab nüüd Zopi pallingugeimi hea eestkäelöögiga. 0-15.

Sockilt samuti head servid ning kiirelt võtab temagi oma pallingugeimi ära. Zopp juhib aga endiselt, seisuks 3:2.

Zopilt veel kaks suurepärast servi ning 3:1 eduseis on tõsiasi.

Aga Zopp teeb kiirelt vigade paranduse. 30-15.

Uue reketi saanud Sock läheb Zopi servil 0-15 ette.

Aga Sock hoiab siiski oma. 2:1 Zopile.

Zopp ei anna alla! 40-30.

Sockile toob nüüd stopp edu ja see viib ta oma servil kiirelt 40-0 ette.

Olemas! Zopp võtab oma pallingugeimi kindlalt ära ning läheb 2:0 ette.

40-15. Nüüd virutab võrku Zopp.

40-0. Sock üritab meeleheitlikult stoppi teha, ent pall lendab võrku.

Zopp läheb nüüd oma servil 30-0 ette. Hea märk!

Olemas! Zopp murrab pika geimi lõpetuseks Socki servi ning läheb teises setis 1:0 juhtima.

Viies murdepall Zopile. 40-A.

Sockile antakse võrgutrips ning ameeriklane läheb taas kohtunikuga kergelt sõnelema.

Veel üks murdepall, Sock lõikab võrku tulemisega näppu. 40-A.

Zopp nüüd eksib stopil valusalt! Taas tasa mäng, 40-40.

Üks võimalus Zopile veel. 40-A.

40-40. Sock mängib lihtsalt hea punkti.

30-40. Esimese murdepalli suudab Sock päästa.

Zopil kohe kaks murdepalli. 15-40.

Taas hea stopp servivalt Sockilt, kes on seda võtet täna päris palju kasutanud, aga Zopp kavaldab üle. 15-30 eestlasele.

4:7 - Sock võtab avaseti väga võrdse mängu järel 7:6 ära.

4:6. Teine päästmine.

3:6. Esimese settpalli Zopp päästab.

2:6. Zopp teeb küll hea stopi, aga Sock jõuab selleni ülinapilt ning lahendab olukorra enda kasuks.

2:5.

2:4. Zopp saab Socki pallingul punkti.

Suurepärane stopp Sockilt. 1:4.

Tugev serv toob Zopile kiires lõppmängus silma pähe. 1:3.

0:3.

0:2.

Esimene punkt läheb Sockile - 0:1.

Sock võtab veel kaks punkti järjest ning läheme kiiresse lõppmängu - 6:6.

Sock tuleb kenasti tagasi. 30-15.

Zopp läheb Socki pallingul juhtima. 0-15.

Geim käes! 6:5 Zopile, ees ootab esimese seti viimane geim, millele võib järgneda veel vaid kiire lõppmäng.

40-30 Zopile. Socki tõrjed kipuvad tagajoonega flirtima.

Kaks head punkti Zopilt. 30-15.

Socki äss lõpetab geimi kuivalt. 5:5.

Sock kavaldab Zopi hea stopiga üle. 30-0.

Ja serviäss viib Zopi 5:4 ette. Senises mängus on eestlane olnud mõnusalt enesekindel.

Suurepärane serv Zopilt. 40-15.

Zopilt napp eksimus. 15-15.

Sock võtab kaks punkti järjest ning viigistab seisu 4:4-le.

Seda eestlane aga ära ei kasuta - alt veab servi vastuvõtt. 40-40.

Suurepärane punkt Zopilt toob talle murdepalli. 30-40.

Zopp korjab võrgust punkti ning on Socki pallingul 15-30 ees.

Olemas! Zopp võtab neli punkti järjest ja juhib 4:3.

Tundus, et äsjane olukord lõi Socki pisut rivist välja. Kolm punkti järjest Zopile, 40-30.

Sock läheb kohtunikuga vaidlema, ent jääb kaotajaks. 15-30.

Zopp teeb kaks valusat lihtviga. 0-30.

Viimane punkt on väga vaatemänguline, ent Sock suudab siiski oma servi hoida. 3:3.

Zopp kavaldab Socki üle, ent kaotab järgmise punkti. A-40.

Sockil on lihtne võimalus geim ära võtta, aga lihtsal löögil tuleb ootamatu eksimus. 40-30.

30-15 Sockile. Eestkäelöök on ameeriklase suur relv.

Murrab, nulliga. 3:2 Zopile.

0-40. Kas Sock murrab kohe vastu?

Sock läheb pisut kahtlase löögiga nüüd 0-30 ette. Tundus, et oli väljas.

Ja tuleb ära! Zopp murrab Socki pallingu ning läheb 3:1 juhtima!

15-40. Zopil kaks murdepalli!

Zopp alustab taas Socki pallingul hästi. 0-30.

Hästi! Sock saab taas Zopi pallingul vaid ühe punkti ning eestlane läheb 2:1 ette.

Zopp läheb oma pallingul 40-0 ette.

Socki võimsad eestkäelöögid toovad talle siiski oma servigeimi kätte. 1:1.

Zopp kavaldab kaks punkti järjest vastase üle. 15-30 meie mehele.

Hea algus! Zopp hoiab oma servi kindlalt ja loovutab Sockile avageimis vaid ühe punkti. 1:0.

Zopp alustab kahe hea serviga ning läheb väikese õnnega 30-0 ette.

Nõnda - kohtumine algab!

Servimist alustab esimeses setis Zopp.

Nõnda - Zopp ja Sock on väljakul ning alustavad soojendust!

Pisut läheb mõistagi aega, enne kui eelmise mängu tennisistid väljaku vabastavad ning meie mees peale pääseb.

Kuuenda matšpalli suudab Isner lõpuks ära kasutada, võidab kiire lõppmängu sarnaselt teisele setile 9:7 ning kogu mängu seega 6:3, 7:6, 7:6. Seega ongi kord nüüd Zopi ja Socki käes!

Ei suuda Isner ka neljandat matšpalli kasutada. Zoppi ja Socki eelse kohtumise kolmas sett läheb seega kiiresse lõppmängu - kusjuures Isner ja Rubin kaitsesid kahe peale kokku selles setis ära 11 murdepalli 11-st!

Isneril oli kolmandas setis seisult 5:4 kasutada kolm matšpalli, kuid ühtegi realiseerida ta ei suutnud. 5:5 ja mäng seal jätkub.

Nüüd tuleb oodata John Isneri ja Noah Rubini mängu lõppemist. Üheksanda asetusega Isner on seal kaks esimest setti võitnud ja kolmandas 2:1 ees.

18. väljaku esimeses mängus alistab Fiona Ferro 6:4, 6:2 Carina Witthöfti.

18. väljakul on endiselt käimas päeva esimene mäng.

Mängud on Prantsusmaal taas alanud.

Vihmasadu teeb Pariisis korrektiive. Praeguse seisuga on mängud edasi lükatud.

