Belglanna šokeeris Australian Openil maailma neljandat reketit Svitolinat

22-aastane Mertens polnud varem maailma TOP5 mängijat võitnud. Poolfinaalis tuleb tal kohtuda kas teise reketi Caroline Wozniackiga või neljandas ringis Anett Kontaveidi alistanud Carla Suarez Navarroga (WTA 39.).

Belglannal on käsil 10-matšiline võiduseeria. Enne Australian Openit võitis ta turniiri Hobartis.

Viimati pääses Belgia tennisist suure slämmi turniiri poolfinaali neli aastat tagasi, kui nelja parema hulgas mängis Wimbledonis Kirsten Flipkens. Svitolina pole kunagi suurturniiril poolfinaalis mänginud ega saa seda veel Melbourne'isi kogeda.

"I'm without words, I don't know what to say... I gave it all today."@elise_mertens goes on! She's the first 🇧🇪 to make an #AusOpen SF since @Clijsterskim in 2012. pic.twitter.com/ckDSeFCaP5— #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2018