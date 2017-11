Australian Openil võetakse kasutusele reeglimuudatus

Järgmisel tenniseaastal näeb Australian Openi Suure Slämmi turniiril uutmoodi vaatepilti: punktide vahel hakkab sportlasi servima ärgitama elektrooniline servikell.

Kui varem oli tennisistidel eelmise punkti lõppemise järel aega 20 sekundit, et uut punkti alustada, siis nüüd on paradoksaalsel kombel mängu kiirendamiseks seda tõstetud 25 peale - kuid kui varem oli mängija karistamine kohtuniku diskretsioon, siis nüüd on see vastutus puhtalt elektroonika kätte antud.

Säärase liigutuse üheks põhjuseks oli just nimelt antud reegli erinev tõlgendamine kohtunike poolt - mõned arbiitrid olid selles osas rangemad, mõned leebemad ning järjekindluse puudumine sportlastele mõistagi ei meeldinud.

Servikella katsetati näiteks eelmisel aastal ka US Openi kvalifikatsioonis. 25 sekundit on piiriks ka teistel Suure Slämmi turniiridel, kuid nendel ei kasutata uuel aastal servikella.

"Surnud aja" tennisest eemaldamine on viimasel ajal olnud alajuhtide jaoks üheks suuremaks murekohaks. Austraalias hakatakse näiteks kindlalt reguleerima ka aega, mis kulub mängijate väljakule tulekust matši reaalse alguseni - hilinejaid trahvitakse koguni 20 000 dollariga.