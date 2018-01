Australian Openi veerandfinalisti tuhkatriinulugu varjutab USA meedia šokeeriv avastus

Austraalia lahtistel meeste üksikmängus üllatuslikult koguni veerandfinaali jõudnud maailma 97. reket Tennys Sandgren on hoolimata oma imelisest teekonnast USA meedias põlastusobjektiks saanud.

26-aastane Sandgren alistas teel kaheksa parema sekka näiteks nii Stan Wawrinka kui ka Dominic Thiemi, ent mõnes mõttes tegid ilusad mängud ja edu talle karuteene - nimelt sattus USA peavoolumeedia mehe Twitteri kontot lähemalt uurima.

Tuli välja, et Sandgren tunneb väga huvi paremäärmuslaste tegemiste vastu ning tema umbes 500 jälgitava konto seas olid sisuliselt kõik USA prominentsed rassistid, šovinistid ja muud paremäärmuslased. Lisaks sellele oli Sandgren ka ise mitme aasta jooksul löönud kaasa mitme totra vandenõuteooria levitamise juures.

Seetõttu tuli ameeriklasel turniiri jooksul mängujärgsetel pressikonverentsidel lisaks tenniseteemadele üha enam puudutada ka oma isiklikke poliitilisi vaateid, mis mehe lõpuks päris närvi ajas.

"Ma usun, et see, keda sa Twitteris jälgid, ei loe mitte vähematki. See, millist informatsiooni sa näed, ei dikteeri sugugi seda, mida sa mõtled või usud. Minu meelest on seda naeruväärne arvata," sõnas Sandgren oma tänase veerandfinaali järel tehtud avalduses, mille järel ta ajakirjanike küsimustele ei vastanud.

Sandgren kaotas veerandfinaalis Lõuna-Korea tennisistile Hyeon Chungile.