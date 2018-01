Austraalia lahtistel on puhkemas lesbiskandaal

Tenniseaasta esimese Suure Slämmi turniiri Australian Openi eel on mitmed prominentsed endised tippmängijad teravalt sõna võtnud läbi aegade edukaima naismängija Margaret Courti suunas.

75-aastane Court võitis oma karjääri jooksul 24 Suure Slämmi turniiri, mida on rohkem kui ühelgi teisel tennisistil. Praegusel ajal aktiivselt ka kirikutegelasena töötav Court on viimasel ajal teinud väga teravaid ja õelaid kommentaare LGBT-spektri inimeste suunal.

Court rääkis eelmisel aastal, et ta arvab, et geilobi üritab teed leida Austraalia laste ajudesse, lisaks nimetas ta transsoolisi inimesi saatana sigitisteks. Courti sõnul on ta kindlalt homoseksuaalsete inimeste õiguste vastu ning tema meelest nõuab heterotega võrdseid õigusi vaid väike osa LGBT-kommuunist.

Paljud endised tennisetähed on Courti kommentaaride tõttu nõudnud, et Australian Openi korraldajad võtaksid tema nime ära turniiri suuruselt kolmandalt väljakult, mis on paljude suurte matšide toimumispaigaks. Turniiri korraldajad on selgelt väljendanud, et nad ei nõustu Courti väidetega, kuid pole seni areeni nime kallale veel läinud.

"Kui mina oleksin tegevmängija, keelduksin temanimelisel areenil mängimast," põrutas Billie Jean King, 12-kordne individuaalne Suure Slämmi turniiri võitja ning Courti kaasaegne, kes on juba aastakümneid olnud avalikult lesbi.

Kingi nime kannab US Openi toimumiskohaks olev keskus, nii et ta on mõneti Courtiga sarnases olukorras. "Kui midagi kannab sinu nime, siis on väga oluline, et oleksid vastuvõtlik ja avatud kõigile, kes sinna tulevad."

Kingi sõnul on tal Courti halvustavatest remarkidest villand saanud. "Varem ei hoolinud ma sellest nii palju, aga ta on minu inimeste kohta nii palju solvavaid asju öelnud, et ma isiklikult arvan, et see areen ei tohiks tema nime enam kanda. Kui keegi ütleks midagi sarnast näiteks juutide kohta, siis ma ei usu, et avalikkus tahaks, et selle inimese nimi midagi kaunistaks."

Kingi väidetega on nõustunud ka Martina Navratilova, teine endine tennisetäht, kes on aastaid avalikult homoseksuaalne olnud.