Austraalia lahtistel hakatakse meestennisistidele andma kuumapause

10-minutilised pausid olid juba varasemalt lubatud naisüksikmängus ning juuniorite vanuseklassis. Austraalia lahtiste korraldajad olid sunnitud korraldama ümber turniiri poliitika palavuse osas pärast tänavuse aasta võistlust, mil mitmed mängijad eesotsas Novak Djokoviciga kritiseerisid otsust mitte pidada kuumuse tõttu pause, vahendab BBC.

Seega loodi Australian Openil uus temperatuuriskaala, millel on viis pügalat. Kui temperatuur ületab skaalal neljanda pügala, on meestele lubatud pärast kolmanda seti mängimist 10-minutiline puhkepaus. Naistele antakse paus teise ja kolmanda seti vahel. Kui temperatuur ulatub kõrgeima tasemeni, on turniiri kohtunikul õigus kohtumine peatada.