ATP tenniseturniiri finaalis kohtusid kaks koljati mõõtu meest

Finaali jõudsid 211cm pikkune horvaat Ivo Karlovic ning 203cm pikkune Kevin Anderson Lõuna-Aafrika Vabariigist.

Servikahurite duellis jäi peale maailma edetabeli kuues mees Anderson 7:6(4), 6:7(2), 7:6(5). Võrdsete heitlus kestis kaks tundi ja 47 minutit.

39aastane Karlovic servis koguni 36 ässa, Anderson piirdus "vaid" 21 serviässaga.

🤓 FUN FACT:

Today's @MaharashtraOpen final is the tallest in ATP Open Era history! ⬆️ @KAndersonATP @ivokarlovic pic.twitter.com/2lLCAMyICI