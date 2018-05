Anett Kontaveit suurepärase võidu järel: kindlasti mängin elu parimat tennist

Kontaveidi sõnul oli murdemomendiks ehk kohtumise kaheksas geim, kui ta sai avasetis 5:3 ette. “Teises setis mängisin juba ise kindlamalt,“ sõnas ta ning lisas, et Wozniacki pidevad kohtunikuga vaidlemised ei jäänud ka temal märkamata. “Eks ma paratamatult ikka kuulen, et on mingid probleemid. Üritasin eelkõige keskenduda ikka enda asjadele.“

Poolfinaalis läheb Kontaveit laupäeval vastamisi maailma neljanda reketi Elina Svitolinaga, kellega ta varasemalt kohtunud ei ole.

“Ta on liivaväljakutel väga tugev. Tegelikult on ta igal kattel tugev. Ta on väga stabiilne mängija, kes ei anna midagi niisama ära,“ rääkis Kontaveit, et väike eeltöö tuleb ehk kohtumise eel teha. “Minimaalselt ehk vaatan midagi. Mingi aimdus on temast ju olemas. Ta on pidevalt maailma tipus olnud ja olen tema mänge näinud. Eeldus on olemas, et milleks valmis olla.“

Eestlanna sõnul on ta suutnud pika turniiri jooksul hästi energiat hoida ning eelkõige on kasuks tulnud lühemad matšid. “Täna ei olnud pikk mäng. Siin ei ole mängud üldse olnud väga pikad. Usun, et homseks olen taas värske.“

Turniiri otsustavateks mängudeks on eestlannal enda sõnul võimalik veel juurde panna. “Ega ma ei tee veel midagi perfektselt. Lihtvigu võiks vähem olla. Servida ja tõrjuda võiks paremini jne,“ loetles ta.