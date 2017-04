Anett Kontaveit: sain palju enesekindlust

Karjääri jooksul esimest korda WTA turniiri finaalis mänginud Anett Kontaveit kinnitas, et vaatamata kaotusele, andis turniir tervikuna talle juurde palju enesekindlust. Bieli turniiri finaalis tunnistas ta tšehhitari Marketa Vondrouševa paremust 4:6, 6:7.

„Näitasin head mängu, sain häid võite ja see kõik lisas enesekindlust," rääkis Kontaveit pärast mängu Delfile ja Eesti Päevalehele. „Võtan nendest mängudest endaga kaasa palju positiivseid asju, kuid samas tean, et mul on veel palju õppida."

Nimekiri, mida arengutee jätkumiseks vaja teha, on Kontaveiti sõnul parasjagu pikk. „Peamiselt koosneb see tennisemängu nüanssidest, kuid kindlasti tuleb jätaka füüsilise vormi tugevamist, parandada veelgi oma pallingut ja mänguolukordade lahendamist," loetles ta. „Selge on see, et idealset ja oma parimat mängu pole ma veel näidanud."

Eilse finaalivastase kohta oli Kontaveitil palju kiidusõnu. „Ta mängis väga kindlalt, eriti nendes olukordades, kus mul oli kasutada murdepall," märkis ta ning tõstis esile tšehhitari tugevat servi. Kui vastase serv õnnestus, oli Kontaveitil raske punkte noppida. „Vasturohtu ma tema mängule leidsin - kogu kohtumises oli väga palju võitlust. Eks meil mõlemil oli parasjagu raske."