Andy Murray võttis end Australian Openi nimekirjast maha

Pika vigastuspausi tõttu maailma edetabelis 16. kohale langenud šotlane Andy Murray võttis end aasta esimeselt suure slämmi turniirilt Australian Open maha, sest pole puusavigastusest endiselt täielikult taastunud.

Kolmekordne suure slämmi turniirivõitja pole ametlikku matši pidanud alates 2017. aasta Wimbledonist.

"Kahjuks ei mängi ma sel aastal Melbourne'is, kuna pole veel valmis võistlema," ütles 30-aastane Murray, kes lendab Austraaliast tagasi Londonisse ja otsustab siis, mida edasi teeb.

Eelmisel nädalal tegi Murray sotsiaalmeedias emotsionaalse postituse, milles rääkis, et tahab lõikuslauale minemist vältida, kuid pole seda võimalust lõplikult välistanud.

Australian Openi direktor Craig Tiley: "Oleme teadlikud, et Andyl on käsil keeruline periood puusa tõttu ning ta on teinud kõik endast oleneva, et Austraalia suveks valmistuda. Isiklikult tean, et Andy armastab tennist ja teeks kõik võimaliku, et mängida. See on Andy jaoks väga rakse otsus ning me austame seda täielikult."

Šotlase viimane etteaste publiku ees oli eelmisel nädalal Abu Dhabis toimunud näidismatš Roberto Bautista Aguti vastu. Samuti mängis ta novembris šõumängu Roger Federeriga, kaotades talle 3:6, 6:3, 6:10.

Murray lootis tagasituleku teha sel nädalal Brisbane'is, kuid loobus seal mängimast 48 tundi enne oma esimese ringi matši ameeriklase Ryan Harrisoni vastu.