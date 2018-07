Andy Murray otsustas loobuda Wimbledoni turniirist

Endine maailma esireket Andy Murray teatas täna, et ei osale tänavusel Wimbledoni Suure Slämmi turniiril.

Andy Murray on kogu aasta olnud hädas puusavigastusega, kuid kuna Murray osales eelmisel nädalal Eastbourne'i turniiril, arvati, et ta suudab mängida ka Wimbledonil.

"Raske südamega teatan, et ma ei osale tänavu Wimbledonis," kirjutas Murray oma Facebooki lehel. "Ma arenesin palju viimase kümne päeva jooksul treeningutes ja mängus, kuid pärast pikka arutelu oma meeskonnaga otsustasin, et viie seti pikkuste mängude pidamine praeguses taastumisprotsessis oleks ennatlik. Me proovisime kõike, et olla õigeks ajaks terve."

Murray pidi algselt esimeses ringis kohtuma prantslase Benoit Pairega (ATP 48.)