Andy Murray kukkus US Openil välja juba teises ringis

31-aastase Murray jaoks oli see alles viies turniir pärast tänavu jaanuaris tehtud randmeoperatsiooni. Šotlane tunnistas, et New Yorgis valitsev suur palavus tegi tänase matši eriti raskeks ja end korralikult käima ta ei saanudki.

"Ei tundnud ennast väljakul kuigi kindlalt. Oli küll hetki, kus mängisin päris head tennist, kuid rohkem oli neid olukordi, kus ma hästi hakkama ei saanud. Eriti avasetis, mis oli minu jaoks üsna määrav," sõnas pettunud Murray, vahendab BBC Sport.

34-aastane Verdasco, kes oli siiani Murrayst 14 kohtumise jooksul jagu saanud vaid korra, läheb järgmises ringis kokku suurepärases hoos Juan Martin del Potroga. 2009. aastal US Openi võitnud Del Potro alistas eile ameeriklase Denis Kudla 6:3, 6:1, 7:6

Stan Wawrinka alistas teises ringis Ugo Humberti 7:6 (5), 4:6, 6:3, 7:5, Rafael Nadal võitis Vasek Pospisili 6:3, 6:4, 6:2