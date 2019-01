Andy Murray: kui see oli mu karjääri viimane matš, oli see suurepärane viis lõpetamiseks

Hispaanlane võitis neli tundi ja 14 minutit kestnud kohtumise numbritega 6:4, 6:4, 6:7 (5), 6:7, (4), 6:2. Murray teenis nii kohtumise ajal kui selle järgselt publikult marulisi ovatsioone.

Mäletatavasti teatas Murray enne turniiri algust, et on sunnitud teda üle aasta vaevanud puusavigastuste tõttu tänavusel hooajal oma karjääri lõpetama. 31-aastane šotlane loodab seda teha Wimbledonis, kuid ei välistanud, et Australian Open võib jääda tema viimaseks võistluseks.

"Kui see oli minu viimane mäng, oli see suurepärane viis lõpetamiseks," rääkis Murray pärast kohtumist. Tahan tänada kõiki, kes mind täna toetasid. See on olnud üks unustamatu teekond. Kui tahan edasi mängida, pean käima keerulisel operatsioonil, millest tagasitulek sporti ei ole garanteeritud."