Andy Murray kaotas Cincinnati Mastersil avaringis

Jaanuaris puusaoperatsioonil käinud Murray sai üllatuskaotuse prantslaselt Lucas Pouille`lt, jäädes alla 1:6, 6:1, 4:6.

16. asetusega Pouille lõi koguni 40 winnerit Murray 15 vastu.

Kaks nädalat tagasi oli Murray Washington Openi pooleli jätnud enne veerandfinaalmängu.

Fifth time's a charm. 👍@la_pouille earns his first career victory over Andy Murray, 6-1 1-6 6-4. #CincyTennis pic.twitter.com/vUlQ1UgnH3

— Tennis TV (@TennisTV) August 13, 2018