Suurbritannia kuninganna uue aasta aunimetuste nimekirjas on ka sporditähed Andy Murray ja Mo Farah, keda võib Sir'iks kutsuda juba 31. detsembrist 2016.

Rüütliks lüüakse ka paraolümplasest ratsutaja Lee Pearson, naiste rüütliseisusesse (dame) tõusevad seitsmevõistleja Jessica Ennis ja sõudja Kathrine Grainger.

Kahekordne Wimbledoni tšempion ja olümpiavõitja Murray oli 2012. aastast alates aunimetuselt Briti impeeriumi ordu ohvitser (OBE). "Tunnen end endiselt Andy Murrayna - see tundub loomulikum - aga ma olen rüütliseisuse üle õnnelik, see on hea viis aastat alustada," ütles Murray eile Abu Dhabis pärast üllatuskaotust kanadalasele Milos Raonicile.

29-aastasest Murrayst saab noorim kaasajal rüütliks löödud mees. Millal tennisist ametlikult rüütliks lüüakse, pole veel paika pandud.