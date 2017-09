Ameeriklannad on US Openil viimase kolme kümnendi kõige võimsamas hoos

Arvestades Suure Slämmi turniire hõivasid ameeriklannad viimati kõik neli poolfinaali kohta 1985. aastal Wimbledonis.

US Openi poolfinaalis mängivad CoCo Vandeweghe - Madison Keys ja Venus Williams - Sloane Stephens.

Four American women have made the semifinals at a major for the first time since 1985 (Wimbledon).

First time at the US Open since 1981. pic.twitter.com/UH5P62a4Yd— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) September 7, 2017